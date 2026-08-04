В Красном море после атаки затонуло грузовое судно Об этом сообщили лояльные правительству Йемена силы

Грузовое судно, атакованное катером со взрывчаткой в Красном море у западного побережья Йемена, затонуло. Об этом сообщил представитель лояльных правительству Йемена Национальных сил сопротивления Файизи Нури Авлия.

Он добавил, что в результате совместной операции береговой охраны и ВМС Йемена все 14 членов экипажа были спасены. Это 13 граждан Индии и один гражданин Йемена.

Авлия отметил, что судно подверглось нападению в 13 морских милях от контролируемой хуситами Ходейды.

По его словам, корабль принадлежал Индии. Кто стоит за атакой, он не уточнил.

20 июля поддерживаемое Ираном йеменские движение «Ансаруллах» (хуситы) объявили о введении «запрета на морское судоходство». Хуситы заявили, что это стало ответом на блокаду подконтрольных им районов Йемена со стороны Саудовской Аравии. 22 июля представители движения сообщили об атаке на два саудовских нефтяных танкера в Красном море.