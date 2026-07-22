В Краснодарском крае РФ сообщили об одном погибшем и десяти раненых в результате атаки БПЛА Логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атаке, работа приостановлена

Один человек погиб в результате массированной ночной атаки беспилотников на Краснодарский край, еще 10 человек пострадали, сообщил в среду, 22 июля губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке. К сожалению, есть погибший, еще десять человек пострадали», - следует из публикации в Telegram-канале.

По словам главы региона, в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник.

«При атаке складского комплекса в Краснодаре пострадали десять человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в медучреждения города. Остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно. На складе продолжается ликвидация последствий ночной атаки и тушение пожара», - говорится в публикации.

Также в Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, пострадавших там нет. Кондратьев поручил главам муниципалитетов оказать всю необходимую помощь пострадавшим. На местах работают оперативные и специальные службы, добавил он.

Одна из самых масштабных атак на Армавир

Возгорание площадью порядка 800 кв. м произошло на территории нефтебазы в Армавире в результате атаки более чем 16 БПЛА, сообщили в администрации города.

«Сегодня Армавир пережил одну из самых масштабных атак: нефтебаза в Северной промзоне подверглась нападению более чем 16 беспилотных аппаратов. По данным оперативных служб, в результате удара на территории объекта произошел пожар, его площадь достигла порядка 800 квадратных метров», - следует из публикации в социальной сети.

Для ликвидации последствий привлечены девять единиц спецтехники и свыше 40 сотрудников МЧС России.

Специалисты ведут активные работы по локализации возгорания и недопущению дальнейшего распространения огня. Ситуация остается на строгом контроле профильных ведомств, отметили в администрации, призвав население сохранять спокойствие и проявлять ответственность.

«Важно доверять исключительно официальным источникам информации и не распространять непроверенные сведения. Кроме того, напоминаем, что фото- и видеосъемка последствий атаки, а также их публикация в интернете запрещены и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством», - следует из публикации.

К ликвидации пожара на складе в Краснодаре привлекут вертолет

Вертолет будет привлечен к ликвидации пожара в складском комплексе в Краснодаре, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет», - следует из публикации в Telegram-канале.

В работах по ликвидации пожара задействованы 105 человек и свыше 37 единиц техники, отметили в оперштабе.

Логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атаке, работа приостановлена

Логистические центры Wildberries в российских Краснодаре и Невинномысске атакованы минувшей ночью. Об этом в своем Telegram-канале сообщила основательница компании Татьяна Ким.

«Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске», - отметила Ким.

Вместе с профильными службами ведется работа по устранению последствий, сообщила основательница крупнейшего онлайн-ритейлера РФ.

«По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь. Вся оперативная информация о ситуации на портале продавца. Ориентируйтесь только на официальные источники», - следует из публикации.

Режим ЧС ввели в Невинномысске из-за пожара на логистическом комплексе

Режим чрезвычайной ситуации локального уровня ввели в зоне пожара на логистическом комплексе в Невинномысске Ставропольского края, возникшего утром в среду из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

«В Невинномысске в зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС локального уровня. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия», - написал Владимиров в социальной сети.

Он добавил, что один из пяти пострадавших госпитализирован, угрозы жизни нет. Для тушения пожара привлекли вертолет МЧС России.

Ранее Владимиров сообщал, что в результате атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. По состоянию на 05:50 среды к медикам обратились пять человек, помощь всем была оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась. Прокуратура края организовала работу горячей линии.

За ночь над регионами сбиты 242 дрона

Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 242 беспилотника, сообщило Минобороны РФ в среду, 22 июля.

Дроны нейтрализованы над Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольского краями, аннексированным Крымом, говорится в сообщении министерства.

По его данным, дроны сбиты также над Азовским и Черным морями.

Удары по портам Украины

В ведомстве также сообщили, что сегодня ночью ВС РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины, «используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, и военным объектам в Одесской области».

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены два морских судна на переходе морем, а также в порту «Одесса» – объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для обеспечения ВСУ»,- следует из публикации.

Сообщается, что в городе Одессе поражен логистический центр «Новой Почты», «используемый для хранения грузов военного назначения», и в н.п. Ковалевка батарея берегового ракетного комплекса «Нептун» ВС Украины.

Атаки дронов на российские регионы

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.​​​​​​​