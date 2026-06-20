В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ: есть погибшая и раненые Нападавший был задержан на месте

В городе Краснодар на юге России молодой человек с ножом напал на посетителей одного из торговых центров, в результате чего погибла женщина. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК) РФ.

«Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в связи с нападением на людей в торговом центре возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По предварительным данным, в Краснодаре молодой человек с предметом, похожим на нож, напал на посетителей одного из торговых центров. В результате происшествия погибла женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что нападавший был задержан на месте.

Между тем глава региона Вениамин Кондратьев сообщил о пяти пострадавших в результате инцидента.

Он отметил, что молодой человек нанес ножевые ранения посетителям.

«На место сразу выехали бригады скорой помощи. По предварительным данным, пострадали 5 человек. Сейчас им оказывают помощь медики в краевых и городских больницах. Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести», - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, сообщается, что нападавший бросил пиротехнику в детский развлекательный центр.