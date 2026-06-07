В Косово проходит голосование на досрочных парламентских выборах Политические эксперты прогнозируют победу движения «Самоопределения» во главе с Альбином Курти

В Косово в воскресенье, 7 июня проходит голосование на досрочных парламентских выборах.

Избирательным правом обладают 1 959 962 человека. За пределами страны для голосования зарегистрировались 132 212 избирателей.

В 07:00 по местному времени на территории балканской страны открылись 2 550 избирательных участков.

За 120 мест в Ассамблее (парламенте) Косово борются 902 кандидата от 21 политического объединения.

Голосование завершится в 19:00 по местному времени. Ожидается, что предварительные результаты выборов будут объявлены до полуночи.

Голосование в дипломатических представительствах Косово за рубежом состоялось накануне.

- Лидирует движение «Самоопределение» во главе с премьер-министром Курти

Хотя актуальных опубликованных опросов общественного мнения нет, политические эксперты прогнозируют, что движение «Самоопределение» (Vetevendosje) во главе с действующим премьер-министром Косово Альбином Курти станет первым на выборах. Вместе с тем, как ожидается, в Ассамблее не будет сформировано квалифицированное большинство в две трети голосов, необходимое для избрания нового президента.

Среди главных соперников действующего премьера Курти на выборах — кандидат в премьер-министры от Демократического союза Косово (LDK) Люмир Абдиджику, а кандидат в президенты Вьоса Османи, а также кандидат в премьер-министры от Демократической партии Косово (PDK) Бедри Хамза.

Демократическая турецкая партия Косово также участвует в досрочных парламентских выборах, выставив 22 кандидата в депутаты, чтобы получить 2 гарантированных места, закрепленных за этническими турками в стране.

В Косово 9 февраля 2025 прошли парламентские выборы, а 28 декабря того же года досрочные парламентские выборы. На декабрьских досрочных выборах «Самоопределение» набрало 51,1% голосов, а правительство во главе с Альбином Курти получило вотум доверия в парламенте 11 февраля.

Бывший президент Косово Вьоса Османи по истечении своего пятилетнего срока временно передала президентские полномочия председателю Ассамблеи Косово Альбулене Хаджиу 4 апреля.

Ассамблея Косово была распущена 29 апреля из-за того, что депутаты не смогли избрать нового президента в установленный Конституцией срок.

