Власти и юристы заявляют, что комиссия Палаты представителей не имеет конституционных полномочий для отстранения главы государства

В Колумбии разгорелись споры из-за сообщений о временном отстранении президента Петро Власти и юристы заявляют, что комиссия Палаты представителей не имеет конституционных полномочий для отстранения главы государства

Утверждения о том, что президент Колумбии Густаво Петро был временно отстранен от должности за вмешательство в избирательный процесс, вызвали в стране политические и юридические споры.

Председатель Комиссии по расследованиям и обвинениям Палаты представителей Колумбии и депутат от правящей партии «Исторический пакт» Глория Арисабалета заявила, что приняла решение о «временном отстранении» президента Петро, в отношении которого проводится расследование.

По словам Арисабалеты, Петро следует временно запретить исполнять обязанности президента до 16:00 21 июня — времени окончания голосования во втором туре президентских выборов.

Основанием для такого решения стали обвинения в том, что Петро, который должен сохранять нейтралитет в ходе избирательной кампании, якобы участвовал в политической агитации в поддержку кандидата от правящей коалиции Ивана Сепеды.

В отношении президента проводится расследование по обвинению во вмешательстве в политический процесс, в частности из-за его публикаций в социальных сетях и публичных заявлений.

Однако законность этого решения ставится под сомнение.

Представители правительства, юристы и некоторые члены комиссии отмечают, что Комиссия по расследованиям и обвинениям Палаты представителей не обладает конституционными полномочиями для отстранения президента от должности.

«Единственный орган, уполномоченный принимать такое решение, — Сенат»

Министр внутренних дел Колумбии Армандо Бенедетти в публикации в социальной сети X подчеркнул, что комиссия не имеет права отстранять президента от должности.

«С юридической точки зрения Комиссия по обвинениям не может отстранить президента, поскольку она является следственным органом. После того как Палата представителей выступит в качестве обвинителя, единственным органом, уполномоченным принять решение по этому вопросу, будет Сенат», — заявил Бенедетти.

Член Комиссии по расследованиям и обвинениям Алехандро Окампо также сообщил, что комиссия не принимала никакого решения об отстранении Петро.

«Хочу проинформировать общественность, что в отношении президента Петро не принято никаких решений. Сообщения некоторых СМИ о том, что комиссия отстранила президента от должности, не соответствуют действительности», — отметил он.

«Я покину пост в последний день своего срока»

Комментируя ситуацию, президент Петро заявил, что намерен полностью отработать свой срок.

«Появились утверждения, что я намерен остаться у власти в обход Конституции Колумбии. Это не так. Я покину свой пост в последний день срока полномочий», — сказал он.

По мнению экспертов, согласно Конституции Колумбии полномочия по отстранению или смещению президента не могут принадлежать председателю комиссии. Решение по подобным вопросам находится исключительно в компетенции Сената.

Второй тур президентских выборов в Колумбии пройдет 21 июня. В нем примут участие кандидат от правящей партии Иван Сепеда и кандидат от крайне правых сил Аберлардо де ла Эсприэлья.