В Колумбии пройдет второй тур президентских выборов

Первый тур президентских выборов в Колумбии не выявил победителя, поскольку ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. В результате выборы переходят во второй тур.

Согласно предварительным данным Национального управления регистрации актов гражданского состояния Колумбии, после подсчета 96% бюллетеней лидером гонки стал кандидат от движения «Защитники Родины» Абелардо де ла Эсприэлья, получивший 43,62% голосов.

Кандидат от правящей коалиции «Исторический пакт» Иван Сепеда занял второе место с результатом 41,13%.

Третьей финишировала кандидат от партии «Демократический центр», возглавляемой бывшим президентом Колумбии Альваро Урибе, Палома Валенсия, набравшая 6,86% голосов.

За ней следуют бывший губернатор департамента Антиокия Серхио Фахардо с 4,20% голосов и кандидат от движения «Разрушить систему» Рауль Сантьяго Ботеро, получивший 0,95%.

Поскольку ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер, Абелардо де ла Эсприэлья и Иван Сепеда встретятся во втором туре, который состоится 21 июня. Победитель голосования станет новым президентом Колумбии.