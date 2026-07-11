Члены группировки «Армия национального освобождения» атаковали аэропорт в городе Тибу с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой

В Колумбии при атаке повстанцев ELN на аэропорт пострадали три человека Члены группировки «Армия национального освобождения» атаковали аэропорт в городе Тибу с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой

Три человека получили ранения в результате атаки с применением беспилотников, совершенной вооруженной повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (ELN) на аэропорт на северо-западе Колумбии.

Как сообщают колумбийские СМИ, члены ELN атаковали аэропорт в городе Тибу с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой.

В результате удара пострадали три человека, а инфраструктуре аэропорта был причинен серьезный ущерб.

В сообщении Колумбийской армии, опубликованном в соцсети американской компании X, говорится, что в район, где продолжаются ожесточенные столкновения, были направлены танки.

«Трое работников аэропорта получили ранения в результате ударной волны, вызванной взрывом», — следует из публикации.



Военные возложили ответственность за нападение на членов ELN, активно действующих в регионе Кататумбо, известном производством и контрабандой наркотиков.

В последнее время незаконные вооруженные формирования в Колумбии все чаще используют оснащенные взрывчаткой беспилотники для атак на сотрудников сил безопасности и мирных жителей.

На приграничной с Венесуэлой территории уже длительное время продолжается противостояние между ELN и бывшими членами расформированной группировки FARC, которые борются за контроль над районами выращивания наркотических культур.

Ожесточенные столкновения, произошедшие в регионе в начале 2025 года, привели к гибели более 100 человек и вынужденному переселению десятков тысяч людей, которые опасались оказаться в эпицентре боевых действий.

Незаконные вооруженные группировки регулярно прибегают к похищениям людей и вымогательству для финансирования своей деятельности.

- Избранный президент Эсприэлья дал вооруженным группировкам месяц на сдачу

Между тем избранный президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, победивший на выборах 21 июня, ранее заявил, что предоставляет всем преступным организациям страны один месяц, чтобы сложить оружие и сдаться властям.

Он также пообещал, что после официального вступления в должность 7 августа начнет массированные бомбардировки против наркокартелей и незаконных вооруженных формирований.