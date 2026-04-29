В Колумбии задержали «Ми Песа» - одного из организаторов теракта с 21 погибшим

В Колумбии в ходе операции задержали Хосе Алекса Витонко по прозвищу «Ми Пес», одного из ответственных за взрыв, произошедший 25 апреля на юго-западе страны, в результате которого погибли 21 человек.

Президент Колумбии Густаво Петро подтвердил задержание «Ми Песа» в публикации на своей странице в социальной сети американской комапнии X.

По данным властей, подозреваемый был задержан в деревне Таблонес в департаменте Валье-дель-Каука в ходе совместной операции полиции и армии.



Министр обороны Педро Санчес, в свою очередь, сообщил, что «Ми Пес» причастен более чем к 40 актам насилия против мирных жителей и сил безопасности.

По его словам, задержанный является одним из главных организаторов убийств крестьян, женщин, детей и общественных лидеров на юго-западе страны, а также главарем одной из наиболее опасных вооруженных структур на севере департамента Каука. «Под его руководством находилось более 600 членов преступной организации, которая считается одной из самых кровавых в регионе», - сказал Санчес.

«Ми Песу» предъявлены обвинения в терроризме, убийствах, создании организованной преступной группы, незаконном производстве и обороте оружия, а также в наркоторговле и поставках наркотиков в США.

Что произошло

25 апреля на юго-западе Колумбии в результате взрыва погибли 21 человек, более 40 получили ранения.

Власти департамента Каука объявили трехдневный траур по погибшим.

Сообщалось, что бывшие члены Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) бросили взрывное устройство на автобус.

Президент Петро возложил ответственность за нападение на лидера группировки EMC, зонтичной организации FARC, Ивана Мордиско.

По данным местных СМИ, связанные с EMC вооруженные группировки за 48 часов совершили более 30 о атак в департаментах Каука и Валье-дель-Каука.