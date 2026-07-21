Dildar Baykan Atalay, Elmira Ekberova
21 Июля 2026•Обновить: 21 Июля 2026
В китайской провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Геологическая служба США (USGS) сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 78 километрах к северо-востоку от района Сымао провинции Юньнань.
Сообщается, что очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.
В то же время, по данным агентства «Синьхуа», Китайский центр сейсмологических сетей оценил магнитуду землетрясения в 6,0.
После землетрясения сообщений о погибших или материальном ущербе не поступало.