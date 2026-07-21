После подземных толчков сообщений о жертвах и разрушениях не поступало

В китайской провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 4,9 После подземных толчков сообщений о жертвах и разрушениях не поступало

В китайской провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 78 километрах к северо-востоку от района Сымао провинции Юньнань.

Сообщается, что очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.

В то же время, по данным агентства «Синьхуа», Китайский центр сейсмологических сетей оценил магнитуду землетрясения в 6,0.

После землетрясения сообщений о погибших или материальном ущербе не поступало.