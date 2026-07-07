Стихийное бедствие также привело к разрушению 22 зданий и повреждению почти 5 тыс. строений

В китайской провинции Хубэй из-за шторма и торнадо погибли 11 человек Стихийное бедствие также привело к разрушению 22 зданий и повреждению почти 5 тыс. строений

В центральной китайской провинции Хубэй в результате сильных штормов и торнадо погибли 11 человек.

Как сообщает агентство Синьхуа, в городах Хуанши, Хуанган, Эчжоу и Сяньнин провинции Хубэй наблюдались сильные грозовые штормы и ураганный ветер.

Скорость ветра в некоторых районах достигала около 140 километров в час, а в отдельных населенных пунктах образовались торнадо.

По данным властей, из-за неблагоприятных погодных условий в регионе были разрушены 22 здания, еще 4 855 строений получили повреждения.

Власти сообщили, что в результате стихийного бедствия в различных районах провинции погибли 11 человек, еще 331 человек получил травмы.

В регионе начались масштабные поисково-спасательные и гуманитарные работы. Власти также заявили об усилении мер безопасности для предотвращения возможных вторичных бедствий.

На северо-западе Китая 33 человека оказались под завалами после оползня

В деревне в поселке Наньхэ города Луннань провинции Ганьсу на северо-западе Китая утром произошел оползень.

Из 33 человек, оказавшихся под завалами, 17 были спасены. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Власти эвакуировали жителей пострадавшей деревни в безопасные районы.