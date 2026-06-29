В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,5

Emre Aytekin, Elmira Ekberova
29 Июня 2026•Обновить: 29 Июня 2026
В юго-западной китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Как сообщил Китайский центр сейсмологических сетей (CENC), подземные толчки были зафиксированы ночью. Эпицентр землетрясения находился в уезде Гаосянь городского округа Ибинь провинции Сычуань.
Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров. По предварительным данным, погибших нет. Легкие травмы получили 13 человек, они госпитализированы.
После землетрясения был объявлен третий уровень режима чрезвычайной ситуации. Временное жилье предоставлено 196 жителям поврежденных зданий.