13 человек получили легкие травмы, почти 200 жителей эвакуированы в пункты временного размещения

В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,5 13 человек получили легкие травмы, почти 200 жителей эвакуированы в пункты временного размещения

В юго-западной китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Как сообщил Китайский центр сейсмологических сетей (CENC), подземные толчки были зафиксированы ночью. Эпицентр землетрясения находился в уезде Гаосянь городского округа Ибинь провинции Сычуань.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров. По предварительным данным, погибших нет. Легкие травмы получили 13 человек, они госпитализированы.

После землетрясения был объявлен третий уровень режима чрезвычайной ситуации. Временное жилье предоставлено 196 жителям поврежденных зданий.