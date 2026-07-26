В китайской провинции Ганьсу из-за внезапных наводнений погибли 10 человек

Aynur Şeyma Asan, Elmira Ekberova
26 Июля 2026•Обновить: 26 Июля 2026
Десять человек погибли, еще 23 получили ранения в результате внезапных наводнений, вызванных сильными дождями в северо-западной китайской провинции Ганьсу.
Как сообщает агентство Синьхуа, сильные осадки в городе Динси и прилегающих районах провинции Ганьсу негативно повлияли на повседневную жизнь населения.
Местные власти сообщили, что в результате внезапных наводнений, возникших из-за проливных дождей, погибли 10 человек, а 23 человека получили ранения.
Также сообщается, что группа туристов, разбившая лагерь в одном из районов Динси, оказалась заблокирована из-за наводнения. На месте начаты поисково-спасательные работы.