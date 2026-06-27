В рамках расследований по делам о коррупции в вооружённых сил Китая, за последние три года множество высокопоставленных военных исключены из армии и партии

В Китае шесть генералов исключены из состава Всекитайского собрания народных представителей В рамках расследований по делам о коррупции в вооружённых сил Китая, за последние три года множество высокопоставленных военных исключены из армии и партии

Шесть генералов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) исключены из состава Национального народного конгресса — законодательного органа страны.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), выполняющий функции законодательного органа страны, в заявлении, опубликованном по итогам состоявшегося на этой неделе заседания, сообщил, что шесть генералов — трое в звании генерал-полковника и трое в звании генерал-майора — отстранены от членства в собрании.

Согласно этому сообщению, из числа руководства Центральной военной комиссии (ЦВК), управляющей вооружёнными силами, были исключены: начальник Управления по развитию вооружений, ответственный за модернизацию обороны, генерал армии Шу Шуэсян; политический комиссар Командования ВВС генерал армии Го Пусяо; политический комиссар Командования Западного фронта генерал армии Ли Финбяо, командующий Объединёнными силами материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Ван Канпин, политический комиссар командования Южного фронта генерал-лейтенант Инь Хунсин и командующий Силовыми структурами киберпространства генерал-лейтенант Цан Минхуа были исключены из состава Коммунистической партии Китая (КПК).

Исключение генералов из рядов КПК расценивается как признак того, что в их отношении ведётся расследование по делу о коррупции.

Из состава парламента исключены также бывший член Политического бюро КПК и секретарь партии Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Шинруй, бывший секретарь партии Гунацзоу Го Юнхан и бывший директор Национального управления по финансовому регулированию Ли Юньцзы, в отношении которых, как сообщалось ранее, были возбуждены расследования по делам о коррупции.

- Расследования по делам о коррупции в армии

В рамках расследований по делам о коррупции в вооружённых сил Китая, за последние три года множество высокопоставленных военных исключены из армии и партии, а также отстранены от должностей членов парламента.

В 2023 году были начаты расследования, направленные сначала на Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая, отвечающие за ядерное оружие и ракеты большой дальности, имеющие решающее значение для стратегического сдерживания, а затем, в 2024 году, на Управление по развитию вооружений, отвечающее за военное снабжение и модернизацию.

По итогам расследований два министра обороны — Вэй Финхи и Ли Шанфу, ранее занимавшие должности командующих этими подразделениями, — были исключены из армии и партии, а также предстали перед судом по обвинениям во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением и были приговорены к смертной казни с двумя отсрочками.

Заместитель председателя Центральной военной комиссии (ЦВК), руководящей китайской армией, генерал-полковник Хи Вэйдун, занимающий второе по значимости военное звание в Китае, а также директор Управления политической работы адмирал Мяо Хуа также исключены из армии и партии в связи с проводившимися в их отношении расследованиями.

Сообщается о начале расследования в отношении еще одного заместителя председателя ЦВК — генерала армии Цан Юйся, занимающего вторую по значимости военную должность в Китае, — и начальника Генерального штаба генерала армии Лю Цзиньли.

Расследования привели к отстранению от должностей практически всех членов ЦВК, а также руководителей штабов родов войск и фронтовых командований.