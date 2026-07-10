После разрушения дамбы в провинции Гуанси в затопленной деревне ввели режим чрезвычайной ситуации

В Китае около 900 змей сбежали с фермы после прорыва дамбы из-за тайфуна После разрушения дамбы в провинции Гуанси в затопленной деревне ввели режим чрезвычайной ситуации

Около 900 змей сбежали с фермы на юге Китая после прорыва дамбы, вызванного тайфуном и сильными наводнениями.

Как сообщает газета Global Times, в провинции Гуанси, пострадавшей от мощного тайфуна, из-за наводнения была разрушена дамба Люлань.

Потоки воды разрушили защитные стены и ограждения фермы по разведению змей, расположенной в зоне затопления, после чего из нее сбежали около 900 пресмыкающихся.

В деревне Дэнвэй, где распространились сотни змей, включая смертельно опасных кобр, был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Среди жителей деревни началась паника. На кадрах с места происшествия видно, как сотни змей плывут по затопленным улицам и пытаются забраться в окна домов.

Оказавшиеся в воде, уровень которой местами достигал пояса, жители деревни отбивались от змей с помощью бамбуковых палок.

Запасы противоядия увеличены

После происшествия власти объявили тревогу на уровне провинции и направили в район дополнительные поисково-спасательные и экстренные службы.

Бюро по чрезвычайным ситуациям города Гуанчжоу сообщило, что специалисты в защитных костюмах проводят операцию по отлову змей и эвакуации пострадавших от наводнения.

Власти также сообщили об увеличении запасов противоядия и создании в местных больницах специальных линий экстренной помощи на случай укусов кобр.

По имеющимся данным, один местный житель был госпитализирован после укуса змеи.

По последним данным, в результате разрушительных наводнений, вызванных тайфуном «Майсак» на юге Китая, погибли 39 человек.