В Китае двух экс-министров обороны приговорили к смертной казни Военный суд приговорил Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора за взяточничество

Два бывших министра обороны Китая, Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу, проходившие по делам о коррупции в армии, приговорены к смертной казни.

Военный суд Народно-освободительной армии Китая (НОАК) признал двух экс-министров виновными во взяточничестве и приговорил к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Согласно китайскому законодательству, если в течение двух лет осужденные не совершат новых преступлений, наказание будет автоматически заменено на пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения.

Суд также постановил навсегда лишить Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу политических прав и конфисковать их личное имущество.

Расследования коррупции в армии

В рамках антикоррупционных расследований в вооруженных силах Китая за последние три года большое число высокопоставленных военных были исключены из армии и партии, а также лишены депутатских мандатов.

В 2023 году расследования затронули Ракетные войска НОАК, отвечающие за ядерное оружие и ракеты большой дальности, а в 2024 году — Управление развития вооружений, курирующее военное оснащение и модернизацию армии.

После начала расследований бывшие министры обороны Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу, ранее руководившие этими структурами, были исключены из армии и Коммунистической партии Китая, а затем предстали перед судом по обвинениям во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.

Вице-председатель Центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Хэ Вэйдун, считающийся вторым по рангу военным в стране, а также директор Управления по политической работе в ЦВС Мяо Хуа также были исключены из армии и партии в связи с расследованиями.

Позднее сообщалось о начале расследования в отношении еще одного заместителя председателя Центрального военного совета генерала Чжан Юся и начальника Генерального штаба объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли.

Масштабная чистка в руководстве армии

В результате расследований были фактически отстранены почти все представители высшего военного руководства, начиная от членов Центрального военного совета до командующих видами войск и военными округами.

Так, 26 февраля были прекращены полномочия девяти генералов в составе Всекитайского собрания народных представителей, включая действующего командующего Сухопутными войсками генерала Ли Цяомин.

2 марта еще трое отставных генералов, в том числе бывший командующий Сухопутными войсками генерал Хань Вэйго, были исключены из состава Народного политического консультативного совета Китая.