В Киеве назвали «угрозы» Ирана в адрес Украины «безосновательными и неоправданными» Ранее Тегеран заявил о ударе Украины по иранскому торговому судну

Угрозы Ирана в адрес Украины являются неоправданными и безосновательными. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя заявления Тегерана об атаке на иранское судно.

По его словам, Иран напрямую участвует в конфликте РФ и Украины, поставляя российской стороне оружие.

"Иран не имеет права изображать жертву, не говоря уже об оправдании своих угроз абсурдными ссылками на Устав ООН. Своими заявлениями Иран также пытается отвлечь внимание мирового сообщества от террора России против гражданского судоходства в Черном море, который угрожает мировой продовольственной безопасности. Но эти попытки не будут иметь успеха", – говорится в сообщении Сибиги в соцсети американской компании Х.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Каспийском море дальнобойными ударами были поражены суда, перевозившие связанные с Ираном военные грузы, а также один военный корабль.

До этого Министерство иностранных дел Ирана осудило атаку Украины на принадлежащее стране торговое судно в Каспийском море, в результате которой погиб один моряк.

Временный поверенный в делах Украины в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел Ирана в связи с атакой на иранское торговое судно в Каспийском море.

Как сообщает государственное телевидение Ирана, украинскому дипломату был передан официальный протест Тегерана в связи с нападением на иранское торговое судно в Каспийском море.

Кроме того, иранская сторона заявила, что не оставит без ответа нападения, ставящие под угрозу жизнь граждан страны и сохранность их имущества.