Провел встречу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Основное внимание – гуманитарному треку, - секретарь СНБО Украины

В Киеве заявил об активизации гуманитарного сотрудничества Украины и США Провел встречу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Основное внимание – гуманитарному треку, - секретарь СНБО Украины

Украина и США активизируют сотрудничество в гуманитарной сфере. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров по итогам переговоров в США.

«В США провел встречу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Основное внимание – гуманитарному треку: возвращению наших пленных, которых удерживает Россия. Это остается одним из ключевых приоритетов Украины», - написал Умеров в Телеграм-канале.

Крое того, по словам Умерова, обсуждалась «необходимость активизировать дипломатический процесс и координацию дальнейших шагов по достижению достойного мира».

«По итогам встречи доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Благодарю американскую сторону за конструктивный диалог и поддержку Украины», - отметил секретарь СНБО.

Президент Украины, в свою очередь, подтвердил получение доклада по итогам встреч в Соединенных Штатах.

«Переговоры содержательные. Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей президента Америки на рубеже весны – лета. Надеемся, что на этот раз получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию», - сказал он.

По словам Зеленского, обсуждались гуманитарные задачи, в том числе продолжение обменов военнопленными.

Ранее сообщалось, секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Майами для встречи со специальным посланником США Стивом Уиткоффом.