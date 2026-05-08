В Киеве заявил об активизации гуманитарного сотрудничества Украины и США

Olga Keskin
08 Май 2026•Обновить: 08 Май 2026
Украина и США активизируют сотрудничество в гуманитарной сфере. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров по итогам переговоров в США.
«В США провел встречу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Основное внимание – гуманитарному треку: возвращению наших пленных, которых удерживает Россия. Это остается одним из ключевых приоритетов Украины», - написал Умеров в Телеграм-канале.
Крое того, по словам Умерова, обсуждалась «необходимость активизировать дипломатический процесс и координацию дальнейших шагов по достижению достойного мира».
«По итогам встречи доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Благодарю американскую сторону за конструктивный диалог и поддержку Украины», - отметил секретарь СНБО.
Президент Украины, в свою очередь, подтвердил получение доклада по итогам встреч в Соединенных Штатах.
«Переговоры содержательные. Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей президента Америки на рубеже весны – лета. Надеемся, что на этот раз получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию», - сказал он.
По словам Зеленского, обсуждались гуманитарные задачи, в том числе продолжение обменов военнопленными.
Ранее сообщалось, секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Майами для встречи со специальным посланником США Стивом Уиткоффом.