С 13 июля работа в министерствах, госучреждениях и организациях будет приостановлена

В Катаре объявили четырехдневный траур в связи со смертью бывшего эмира Аль-Тани С 13 июля работа в министерствах, госучреждениях и организациях будет приостановлена

В Катаре объявили четырехдневный официальный траур в связи со смертью бывшего эмира шейха Хамада бен Халифы Аль-Тани. Как сообщили в канцелярии эмира Катара, траурный период начался с сегодняшнего дня.

С понедельника, 13 июля, работа в министерствах, государственных учреждениях и организациях, а также в подведомственных государству структурах будет приостановлена. Сотрудники вернутся к исполнению обязанностей в воскресенье, 19 июля. Также отмечается, что в течение траурного периода все государственные флаги по всему Катару будут приспущены.

Сообщается, что погребальная молитва по шейху Хамаду бен Халифе Аль Тани, скончавшемуся сегодня в возрасте 74 лет, состоится после вечерней молитвы в мечети имама Мухаммеда бен Абд аль-Ваххаба в столице страны, городе Доха, а его тело будет предано земле на кладбище Лусаил.

Кроме того, в заявлении отмечается, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани будет принимать соболезнования от глав государств, членов семьи Аль -Тани, представителей знати и граждан в дворце Лусаил.

Прием соболезнований будет проходить 13, 14 и 15 июля с 08:00 до 11:30, а также после полуденной молитвы до ночной молитвы.

Ранее сообщалось, что бывший эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль-Тани скончался в воскресенье утром в возрасте 74 лет.

