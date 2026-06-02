В Карсе состоялась «Встреча деловых кругов Турции и Армении» В рамках мероприятия прошли переговоры между предпринимателями двух стран

Под эгидой Торгово-промышленной палаты Карса состоялась «Встреча деловых кругов Турции и Армении».

На встрече, прошедшей в одном из отелей Карса, принимали участие заместитель генерального директора Департамента по делам Кавказа Министерства иностранных дел Айше Узер, советник министра иностранных дел Армении Айк Дарбинян, председатель Торгово-промышленной палаты Карса (KATSO) Кадир Бозан, член правления Союза палат и бирж Турции (TOBB) Саим Озакалын, представители торговых палат и бирж Игдыра, Ардахана и Эрзурума, а также бизнесмены из обеих стран.

В своем выступлении Узер подчеркнула, что данная встреча стала свидетельством того, что отношения между Турцией и Арменией вновь достигли исторического рубежа, и указала на важность встреч представителей деловых кругов двух стран на таком уровне.

Говоря о шагах, предпринятых на сегодняшний день в процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией, она также коснулась темы визитов на высшем уровне.

Айше Узер подчеркнула, что эти контакты не только придают отношениям дипломатический характер, но и превращаются в совместное заявление о намерениях на будущее.

Отметив шаги, предпринятые в рамках процесса нормализации отношений, дипломат добавила: «Эти шаги будут способствовать процветанию и стабильности не только двух стран, но и всего Южного Кавказа и Евразии».

Узер выразила надежду, что переговоры станут основой для плодотворного, успешного и выгодного сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

⁠У нас есть огромные возможности для промышленного и торгового сотрудничества между Турцией и Арменией

Советник министра иностранных дел Армении Дарбинян также отметил важность процесса нормализации отношений между двумя странами для проведения этой встречи: «У нас, Турции и Армении, есть огромные возможности для промышленного и торгового сотрудничества».

Поблагодарив официальных лиц за вклад в налаживание торговых отношений между двумя странами, Дарбинян подчеркнул, что прямая торговля станет возможной благодаря железнодорожному сообщению.

Он подчеркнул, что торговля будет охватывать даже Европу и отметил важность развития торговли между двумя странами для деловых кругов.

Дарбинян выразил уверенность в том, что процесс налаживания отношений между Турцией и Арменией будет способствовать развитию торговых связей. Он заявил, что встреча может дать возможность представителям деловых кругов лучше познакомиться друг с другом.

Председатель Торгово-промышленной палаты Карса Бозан в свою очередь выразил мнение, что они собрались не только для участия в экономическом форуме, но и для того, чтобы совместно обсудить будущее региона, заложить основу для нового сотрудничества и сформировать общее экономическое видение.

Бозан упомянул, что Карс обладает мощной производственной инфраструктурой и является одним из ведущих провинций Турции в сфере сельского хозяйства и животноводства.

«У нас есть такие брендовые продукты с географическим указанием происхождения, как карский сыр кашар, карский гравиер и карский мед. Мы обладаем значительным потенциалом в таких секторах, как животноводство, молочные продукты, пищевая промышленность, логистика, туризм, энергетика, строительство и сфера услуг. Точно так же мы знаем, что Армения обладает значительным потенциалом, особенно в таких областях, как промышленность, пищевая промышленность, технологии, туризм и торговля. Сегодня в мире конкуренция происходит не только между странами, но и между регионами. Поэтому мы должны рассматривать друг друга не как конкурентов, а как взаимодополняющих экономических партнеров», - сказал он.

Член правления TOBB и председатель Торгово-промышленной палаты Эрзурума Озакалын также отметил, что данное мероприятие является не только платформой, объединяющей представителей деловых кругов, но и чрезвычайно важной возможностью для укрепления взаимного доверия, диалога и надежд на общее будущее.

По его словам мировая экономика переживает важный процесс трансформации: «Глобальные торговые балансы перестраиваются, цепочки поставок диверсифицируются. Мы осознаем, что энергетическая безопасность, логистические маршруты и региональное сотрудничество приобретают большее значение, чем когда-либо. События, происходящие в нашем регионе, также еще больше повышают ценность экономического сотрудничества и стабильности. В этот новый период решающую роль будет играть не только конкуренция, но и сотрудничество между странами. Экономика Турции, благодаря своей мощной производственной инфраструктуре, динамичному частному сектору и предпринимательскому потенциалу, входит в число важнейших экономик мира».

После выступлений состоялась церемония вручения памятных подарков. Затем мероприятие продолжилось двусторонними переговорами между бизнесменами из Турции и Армении.