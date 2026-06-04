Демонстранты направились к посольству США и призвали Вашингтон поддержать проведение избирательного процесса

В Каракасе прошла акция с требованием «свободных выборов» в Венесуэле Демонстранты направились к посольству США и призвали Вашингтон поддержать проведение избирательного процесса

В столице Венесуэлы Каракасе десятки людей прошли маршем к посольству США с требованием скорейшего проведения «свободных выборов» в стране.

По данным местных источников, представители профсоюзов, студенты и родственники политических заключенных собрались на площади Брион в районе Чакаито, после чего направились к американскому посольству.

Участники акции несли венесуэльские флаги и плакаты с надписью «Немедленные выборы», призывая США поддержать процесс выборов в стране.

Протестующие потребовали повышения зарплат, улучшения условий труда, освобождения политических заключенных и объявления даты президентских выборов.

Выступая перед прессой, генеральный секретарь профсоюза МИД Венесуэлы Хосе Патинес заявил: «Мы требуем от посольства США соблюдения избирательного графика. Мы хотим свободных и настоящих выборов — как парламентских, так и президентских».

Организаторы также ссылаются на статью 234 Конституции Венесуэлы, регулирующую порядок временной передачи исполнительной власти в случае отсутствия президента, и на необходимость соблюдения демократических процедур.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял о необходимости как можно более быстрого создания в Венесуэле избирательной комиссии.

При этом в материале также упоминается, что США в январе провели военное вмешательство в Венесуэле, в результате которого, по утверждениям текста, президент Николас Мадуро был задержан и вывезен за пределы страны, после чего отношения Вашингтона с Каракасом изменились.

Также отмечается, что Дональд Трамп в прежних заявлениях говорил о желании видеть Венесуэлу «штатом США».