В Каппадокии в память о событиях 15 июля в небо поднялись воздушные шары с турецкими флагами и памятными плакатами

В Каппадокии в честь Дня демократии и национального единства, отмечаемого 15 июля, в небо поднялись воздушные шары с турецкими флагами и плакатами с фотографиями 253 человек, погибших при попытке государственного переворота в 2016 году.

Организованная администрацией провинции Невшехир акция началась после подготовки воздушных шаров к туристическим полетам.

Губернатор Невшехира Хюсейн Кек заявил журналистам, что 10 лет назад турецкий народ написал незабываемую героическую историю, выступив против попытки военного переворота.

«Ровно 10 лет назад наш великий народ под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана защитил свой суверенитет и демократию от тех, кто предпринял вероломную попытку переворота и стремился расколоть нашу страну и народ. Он не позволил спустить флаг и заставить замолчать призыв к молитве. В память о наших жертвах и в знак уважения к ветеранам мы передадим им приветствие с неба с помощью воздушных шаров. Как отметил наш президент, мы не позволим заставить замолчать азан, спустить флаг и разделить нашу Родину. Мы до конца будем защищать нашу демократию. Воля принадлежит нам, Родина принадлежит нам, победа принадлежит нам», - сказал Кек.

Воздушные шары с флагами и плакатами около часа летали над долинами, покрытыми знаменитыми «сказочными дымоходами» и природными скальными образованиями.

Губернатора Кека сопровождали командующий жандармерией провинции полковник Мехмет Чичек и начальник управления полиции провинции Серкан Караман.