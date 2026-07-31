В Канаде совершено вооруженное нападение на мечеть Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что глубоко потрясен случившимся

В канадском городе Виннипег совершено вооруженное нападение на мечеть.

В заявлении Исламского центра «Рахма», расположенного в городе, где произошло нападение, сообщается, что инцидент произошел позапрошлой ночью.

По данным центра, двое злоумышленников открыли огонь по мечети из автомобиля в тот момент, когда внутри находились люди. Затем они разбили окна здания неустановленным предметом, причинив ему ущерб.

В результате нападения никто не погиб и не пострадал. Полиция расследует произошедшее как возможное преступление на почве ненависти.

Премьер-министр Канады Марк Карни также прокомментировал нападение в своем аккаунте в соцсети американской компании X.

Карни заявил, что глубоко потрясен случившимся. «Этот акт исламофобского насилия ужасает, и ему нет места в Канаде. Я благодарен за то, что никто не пострадал. Я полностью поддерживаю правоохранительные органы, работающие над тем, чтобы привлечь виновных к ответственности», - написал он.