Согласно сообщению полиции региона Пил провинции Онтарио, расследование было инициировано после выявления подозрительных несоответствий в документах пилота Air Canada

В Канаде задержали пилота, который около 17 лет выполнял рейсы без необходимой лицензии Согласно сообщению полиции региона Пил провинции Онтарио, расследование было инициировано после выявления подозрительных несоответствий в документах пилота Air Canada

В Канаде задержали пилота авиакомпании Air Canada, который выполнил более 900 рейсов без лицензии, необходимой для перевозки пассажиров.

Согласно сообщению полиции региона Пил провинции Онтарио, расследование было инициировано после выявления подозрительных несоответствий в документах пилота Air Canada.

Джеффри Уолл имел коммерческую лицензию пилота (CPL-A), однако не обладал лицензией пилота воздушного транспорта (ATPL-A), необходимой для выполнения пассажирских авиаперевозок, - отмечается в сообщении.

По данным следствия, Уолл начал работать пилотом авиалиний без соответствующего допуска в 2009 году и вышел на пенсию в 2025 году.

Как отмечают правоохранители, пилот за приблизительно 17 лет своей 27-летней карьеры выполнил свыше 900 внутренних и международных рейсов без требуемой лицензии, заработав более 2,9 млн канадских долларов.

Сообщается, что Уолл был задержан 1 июня. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке документов, нарушении общественного порядка и незаконном ношении знаков отличия.

Заместитель начальника полиции Ник Милинович, комментируя расследование, сравнил его с «сюжетом кинофильма».

Как сообщили CNN со ссылкой на Air Canada, все пилоты авиакомпании каждые шесть месяцев проходят обязательную проверку летных навыков. В компании указали, что действия Уолла не привели к каким-либо инцидентам, связанным с нарушением безопасности.

История напомнила сюжет фильма «Поймай меня, если сможешь» (Catch Me If You Can) режиссера Стивена Спилберга с Леонардо Ди Каприо в главной роли, вышедшего на экраны в 2002 году.