В Канаде в результате крушения пожарного самолета погибли 3 человека

Ecem Şahinli Ögüç, Ulviyya Amoyeva
26 Июня 2026•Обновить: 26 Июня 2026
В регионе Северо-Западные территории на севере Канады потерпел крушение самолет, тушивший лесной пожар.
Как сообщает CTV News со ссылкой на канадскую полицию, все трое находившихся на борту воздушного судна погибли.
В управлении полиции выразили соболезнования семьям погибших.
Лесной пожар в этом районе вспыхнул 23 июня и охватил около 100 гектаров.
К настоящему моменту очаг возгорания потушить не удалось.
Власти предполагают, что возгорание произошло по естественным причинам.