Воздушное судно было задействовано в тушении в регионе Северо-Западные территории

В Канаде в результате крушения пожарного самолета погибли 3 человека Воздушное судно было задействовано в тушении в регионе Северо-Западные территории

В регионе Северо-Западные территории на севере Канады потерпел крушение самолет, тушивший лесной пожар.

Как сообщает CTV News со ссылкой на канадскую полицию, все трое находившихся на борту воздушного судна погибли.

В управлении полиции выразили соболезнования семьям погибших.

Лесной пожар в этом районе вспыхнул 23 июня и охватил около 100 гектаров.

К настоящему моменту очаг возгорания потушить не удалось.



Власти предполагают, что возгорание произошло по естественным причинам.

