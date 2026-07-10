Многие «церкви пробуждения» привлекают внимание молодежи обещаниями чудес, таких как исцеление от болезней и духовное спасение во время богослужений

В Камеруне приняли решение о закрытии 1400 «церквей пробуждения» Многие «церкви пробуждения» привлекают внимание молодежи обещаниями чудес, таких как исцеление от болезней и духовное спасение во время богослужений

Правительство Камеруна объявило о закрытии 1400 «церквей пробуждения» по всей стране после убийства 11-летней девочки в столице Яунде.



Министр регионального управления Камеруна Поль Атанга Нджи сообщил, что по всей стране будут закрыты 1400 официально зарегистрированных «церквей пробуждения».



Нджи отметил, что из-за практикуемой на протяжении многих лет политики «административной терпимости» большое количество культовых учреждений начали вести деятельность без получения законного разрешения, что привело к серьезным нарушениям порядка.



Отметив, что преступление запрещено как законодательством страны, так и священными текстами, министр заявил, что впредь правительство не будет идти на уступки в отношении религиозных организаций, ведущих незаконную деятельность.



В ночь с 27 на 28 июня в Яунде была убита 11-летняя девочка; в центре расследования оказалась связь с «Церковью пробуждения», к которой принадлежал задержанный по делу подозреваемый.

В своих показаниях подозреваемый утверждал, что совершил преступление под влиянием одного из священнослужителей церкви «Пробуждения». Его убедили в том, что принесение в жертву ребенка избавит его от финансовых затруднений.



Значительная часть церквей «пробуждения», число которых в Камеруне в последние годы стремительно растёт, действует без официального разрешения. Правительство в течение длительного времени не подвергало эти организации контролю в рамках политики «административной терпимости».



«Церкви пробуждения», распространяющиеся в Африке



«Церкви пробуждения», получившие распространение в Африке, особенно с конца XX века, не зависят от католической и протестантской церквей и, как правило, возглавляются отдельными лидерами или небольшими группами.



Многие «церкви пробуждения» привлекают внимание молодежи обещаниями чудес, таких как исцеление от болезней и духовное спасение во время богослужений.