В США зафиксировано происшествие класса A с участием самолета F-35B Корпуса морской пехоты в районе авиабазы Мирамар, пилот спасен

В Калифорнии разбился F-35 В США зафиксировано происшествие класса A с участием самолета F-35B Корпуса морской пехоты в районе авиабазы Мирамар, пилот спасен

В пятницу, 31 июля, аварийные службы отреагировали на крушение самолета F-35 на авиабазе Мирамар в Сан-Диего, штат Калифорния, США.

Об этом сообщила местная телекомпания KGTV.

Неназванные официальные лица сообщили, что инцидент произошел примерно в 10:00 по местному времени (17:00 по Гринвичу). Пилот катапультировался и был спасен.

«Мы можем подтвердить происшествие класса A с участием самолета F-35B Корпуса морской пехоты в районе авиабазы Мирамар. Пилот катапультировался и был спасен. Дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время».

На видеороликах, распространяющихся в социальных сетях, видно, как с места крушения поднимаются густые клубы дыма, а пожарные пытаются потушить пламя, охватившее самолет.