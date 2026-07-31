В Калифорнии разбился F-35

Berk Kutay Gökmen, Nariman Mehdiyev
31 Июля 2026•Обновить: 31 Июля 2026
В пятницу, 31 июля, аварийные службы отреагировали на крушение самолета F-35 на авиабазе Мирамар в Сан-Диего, штат Калифорния, США.
Об этом сообщила местная телекомпания KGTV.
Неназванные официальные лица сообщили, что инцидент произошел примерно в 10:00 по местному времени (17:00 по Гринвичу). Пилот катапультировался и был спасен.
«Мы можем подтвердить происшествие класса A с участием самолета F-35B Корпуса морской пехоты в районе авиабазы Мирамар. Пилот катапультировался и был спасен. Дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время».
На видеороликах, распространяющихся в социальных сетях, видно, как с места крушения поднимаются густые клубы дыма, а пожарные пытаются потушить пламя, охватившее самолет.