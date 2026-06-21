Планируется также обсудить ход реализации соглашения, достигнутого между США и Ираном

В Каире проходит встреча глав МИД Турции, Египта, Саудовской Аравии и Пакистана Планируется также обсудить ход реализации соглашения, достигнутого между США и Ираном

В Каире началась встреча глав МИД Турции, Египта, Саудовской Аравии и Пакистана, в рамках которой планируется обсудить ситуацию в регионе, в том числе ход реализации соглашения, достигнутого между США и Ираном.

Встреча главы МИД Турции Хакана Фидана, его египетского коллеги Бадра Абдель Ати, министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана и пакистанского министра Мухаммада Исхака Дара проходит за несколько часов перед переговорами делегаций между США и Ираном, которые, как ожидаются, пройдут в Швейцарии во второй половине дня.

Первая встреча четырех стран представителей прошла 20 марта 2026 года в Эр-Рияде, затем в конце того же месяца состоялась вторая встреча в Исламабаде. Третья встреча была проведена 17 апреля 2026 года в Анталье.

Меморандум между Ираном и США

Иран и США 14 июня объявили, что в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана достигли 14-пунктного меморандума, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий путем переговоров.

Документ, получивший название Исламабадского меморандума, был подписан в цифровом формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом 18 июня и вступил в силу.

Меморандум включает положения о прекращении войны, в том числе в Ливане, открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США в отношении Ирана.

Ожидается, что в ближайшее время стороны приступят к 60-дневному раунду переговоров с целью выработки окончательного соглашения по иранской ядерной программе и отмене санкций.