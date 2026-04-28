В Каире обсудили российско-египетское сотрудничество в морской сфере идим хорошие перспективы у российско-египетского сотрудничества в морской сфере, как в военной, так и в гражданской, - Николай Патрушев

Сотрудничество России и Египта в военной и гражданской морской сфере является перспективным для обеих стран. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев по итогам встреч с коллегами в Каире.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Морской коллегии, Патрушев встретился в столице Египта с министром обороны и военной промышленности Египта Ашрафом Салемом Захером и советником президента страны Фаизой Абульнагой.

«Видим хорошие перспективы у российско-египетского сотрудничества в морской сфере, как в военной, так и в гражданской. Учитывая активность нашего торгового судоходства в Средиземном море, использование судоходных путей через Красное море в Индийский океан, мы заинтересованы в стабильности в этих зонах, и в наличии у Египта мощных и современных военно-морских сил», - сказал Патрушев.

По словам помощника президента, Россия заинтересована в совместном противодействии терроризму на море.

«Кроме того, наши страны продолжат взаимодействовать в многостороннем формате, в том числе по решению вопросов в Международной морской организации», - подчеркнул Патрушев.

Также сообщается, что в Каире состоялась встреча помощника президента России и министра иностранных дел Египта Бадра Абдель Аты.

«Обсуждены вопросы российско-египетского взаимодействия на международных площадках. Отдельное внимание уделено проблематике безусловного соблюдения международного морского права», - говорится в сообщении.