В Казахстане стартовал саммит ОТГ

В казахстанском городе Туркестан стартовал неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

Саммит проходит под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Центральной темой встречи стал «Искусственный интеллект и цифровое развитие».

Перед началом форума лидеры сделали памятное коллективное фото.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также прибыл в Туркестан для участия в саммите. У входа в в Конгресс-холл, где проходит мероприятие, его приветствовал казахстанский коллега.

В саммите ОТГ в Туркестане принимают участие президенты Азербайджана, Турции, Кыргызстана и Узбекистана: Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.