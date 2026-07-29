В международных соревнованиях принимают участие более 800 спортсменов из 34 стран

В Казахстане стартовали «Игры будущего 2026» В международных соревнованиях принимают участие более 800 спортсменов из 34 стран

В столице Казахстана Астане с грандиозной церемонией открытия стартовало международное мероприятие «Игры будущего 2026», объединяющее традиционные виды спорта и киберспорт.

На церемонии открытия, прошедшей в Астанинском спортивном комплексе «Казахстан», помимо президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, присутствовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Имомали Рахмон, а также министры спорта России, Беларуси, Азербайджана, Объединенных Арабских Эмиратов, Кыргызстана и Узбекистана, представители международных организаций и многочисленные гости.

Выступая на церемонии открытия, президент Токаев отметил, что для страны большая честь принимать у себя это мероприятие, подчеркнув, что «Игры будущего» стали важной платформой, объединяющей спорт и технологии.

Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина за видеообращение, направленное им в адрес организаторов, и отметил, что этот проект был реализован по инициативе России и в короткие сроки привлек внимание во всем мире.

Напомнив, что первые игры прошли в российском городе Казани, а вторые — в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), Токаев отметил, что в этом году Астана приняла более 800 спортсменов из 34 стран.

Глава государства выразил уверенность в том, что мероприятие в Астане внесет значительный вклад в развитие «фиджитального» движения, объединяющего традиционные виды спорта и киберспорт, и отметил, что мир переживает процесс глубоких преобразований, а новые технологии меняют все сферы жизни.

Сообщив, что Казахстан делает важные шаги в направлении реализации цели по созданию «цифрового государства», Токаев отметил, что в стране приняты «Закон о цифровой среде» и «Закон об искусственном интеллекте», а новая конституция, вступившая в силу 1 июля, содержит инновационные положения, которые не только гарантируют права граждан в цифровой среде, но и способствуют развитию искусственного интеллекта.

Напомнив о том, что 2026 год в Казахстане объявлен «Годом цифровизации и искусственного интеллекта», Токаев подчеркнул, что государство продолжает работу по подготовке кадрового потенциала нового поколения.

По его словам, «игры будущего» объединяют физическую силу и интеллект, а также традиционные виды спорта и цифровые технологии, Токаев отметил, что это мероприятие будет способствовать сближению разных культур и укреплению международной солидарности.

Обращаясь к молодым спортсменам, Токаев отметил, что их знания, талант и целеустремленность сыграют важную роль в построении будущего, и выразил уверенность в том, что Игры будут способствовать установлению новых дружеских связей и развитию совместных проектов.

Церемония открытия завершилась театральными представлениями и концертной программой с участием казахстанских артистов.

В соревнованиях примут участие более 800 спортсменов из 34 стран

В рамках мероприятия до 9 августа будут соревноваться 800 спортсменов из 34 стран.

В рамках турнира пройдут соревнования по восьми дисциплинам: виртуальный футбол, виртуальный баскетбол, виртуальные боевые искусства, виртуальная стрельба, виртуальные танцы, а также Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG: Battlegrounds.