В Казахстане сообщили о падении БПЛА в Актюбинской области Сообщается, что инцидент произошел утром рядом с селом Алимбет, недалеко от границы с Россией

В Актюбинской области Казахстана упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Zakon.kz.

Информация о падении БПЛА появилась в соцсетях 29 апреля 2026 года. Сообщалось, что местные жители услышали громкий звук в районе 8:30. Затем недалеко от села Алимбет, находящегося недалеко от границы с Россией, поднялся дым.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области прокомментировали инцидент.

«Департамент полиции Актюбинской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Каргалинском районе. Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это не первый случай падения беспилотников в Казахстане. В последний раз подобный случай произошел в конце марта.