Студенты Университета Йесеви — это не просто студенты и не просто будущие выпускники, это новое поколение ученых, мыслителей, дипломатов и культурных послов - Бинали Йылдырым

В Казахстане при поддержке Турции заложен фундамент Института исследований Йесеви Студенты Университета Йесеви — это не просто студенты и не просто будущие выпускники, это новое поколение ученых, мыслителей, дипломатов и культурных послов - Бинали Йылдырым

На территории кампуса Турецко-казахского университета имени Ходжа Ахмета Йесеви в городе Туркестан (Казахстан) состоялась церемония закладки фундамента Института исследований Йесеви, строительство которого началось при поддержке Турции.

В церемонии приняли участие председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, министр национального образования Турции Юсуф Текин, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, министр торговли Омер Болат, заместитель председателя фракции Партии справедливости и развития (ПСР) Лейла Шахин Уста, председатель Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн, заместитель министра культуры и информации Казахстана Айбек Сидиков, заместитель председателя ПСР, руководитель отдела информационных и коммуникационных технологий Омер Илери, депутат от Партии национального движения Ахмет Озюрек, депутат от ПСР Мехмет Али Джевхери, председатель правления и генеральный директор агентства «Анадолу» Сердар Карагех, генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджы, председатель Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) Абдулла Эрен, председатель попечительского совета Международного турецко-казахского университета имени Ходжа Ахмета Йесеви Мухиттин Шимшек и ректор Международного турецко-казахского университета имени Ходжа Ахмета Йесеви Джанар Темирбекова.

Председатель Совета старейшин Йылдырым в своей речи на церемонии закладки фундамента заявил, что ОТГ была создана для того, чтобы сохранить общую историю, общую культуру и общий язык и передать их будущим поколениям.

Отметив, что истоки ОТГ уходят корнями в годы обретения независимости тюркскими государствами, Йылдырым продолжил словами: «Впоследствии в 2009 году она обрела конкретные очертания благодаря Нахчыванскому соглашению, а статус полноценного союза и организации она получила на Стамбульском саммите, в 2021 году, когда название «Совет тюркских государств» было изменено на «Организация тюркских государств» и она обрела институциональную идентичность».

Мы открываем факультет тюркологии и теологии в Университете имени Ходжа Ахмета Йесеви

По его словам, в Казахстане одновременно проходит неофициальная ежегодная встреча лидеров: «В месте, где находится родина тюрков, где бьется их сердце, вместе с этой важной встречей мы дарим Университету имени Ходжа Ахмета Йесеви прекрасное сооружение: факультет тюркологии и теологии».

«ТИКА берет на себя реализацию важных проектов за пределами Турции, особенно в тюркском мире и мусульманских странах», — сказал Йылдырым, выразив надежду, что этот объект, строительство которого осуществляет ТИКА, принесет пользу Университету имени Ходжа Ахмета Йесеви.

Обращаясь с рекомендациями к студентам, которые будут учиться здесь, Йылдырым отметил: «Студенты Университета имени Ахмета Йесеви — это не просто студенты и не просто будущие выпускники, это новое поколение ученых, мыслителей, дипломатов и культурных послов, которые будут формировать будущее тюркского мира. Не забывайте, что сила народа измеряется не только экономикой, но и человеческим потенциалом, людьми, которых он воспитывает».

Сегодня мир переживает перемены и сталкивается с неопределенностью, он добавил: «В такой период общества, не способные сохранить следы своей цивилизации, обречены на то, чтобы оказаться под влиянием других цивилизаций».

Коснувшись также работы над общей алфавитом, Йылдырым сказал: «Именно поэтому мы приняли решение о создании общего алфавита после очень, очень кропотливой и длительной работы. Теперь тюркские государства будут писать, рисовать, издавать книги и проводить обучение с использованием общего алфавита, состоящего из 34 букв, в соответствии с определенным графиком».

Бинали Йылдырым отметил, что вторым шагом после принятия единого алфавита станет написание общей истории тюркских народов. Работа в этом направлении продолжается, однако эта задача сложнее, чем создание единого алфавита.

Передача нашего наследия будущим поколениям — одна из наших важнейших задач

По его словам, тюркские государства являются корнями великого дуба, но на протяжении веков ветви и листья демонстрировали большое разнообразие: «На первый план вышли не столько тюркская идентичность, сколько названия племен. В этом нет ничего плохого. Конечно, будут узбеки, киргизы, казахи, но все мы — тюрки. Тюрк — это наш общий знаменатель, наше общее прошлое, наше общее будущее. У того, кто не имеет прошлого, не будет будущего. Именно передача нашего прошлого будущим поколениям в наилучшем виде является одной из наших важнейших задач».

Оратор упомянул, что все министры уделяют этому большое внимание в ходе встреч со своими партнерами, и выразил признательность министру национального образования Текину за его деятельность по привитию этого сознания молодежи.

«Фундамент, заложенный Ходжой Ахметом Йесеви в XIII веке, сегодня находит отклик не только на исконной родине тюрков, но и на территории, простирающейся от Балкан до Монголии, и стал огромным вкладом в сохранение тюркского наследия и его передачу будущим поколениям», — сказал Йылдырм, добавив что Университет имени Ходжы Ахмета Йесеви, Университет «Манас» и другие совместные университеты, созданные с другими тюркскими государствами, преследуют ту же цель.

Подчеркнув, что лидерство президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева является важнейшим источником и силой, Йылдырым сказал, что после переговоров, которые продвинут братство двух стран и их отношения во многих областях, заложение фундамента такого очага науки и знаний является весьма значимым.

Будет включать 48 аудиторий и конференц-зал на 420 человек

Председатель TİKA Эрен в своем выступлении рассказал, что TİKA была основана в 1992 году, но с тех пор, как президент Эрдоган занимал пост премьер-министра, она приобрела совершенно иной облик и стала помогать соотечественникам и угнетенным во всех уголках мира.

Эрен сообщил, что институт, включающий 48 аудиторий и конференц-зал на 420 мест, будет иметь общую площадь 13 тысяч квадратных метров, работа над проектом ускорена и тендер уже проведен.Эрен выразил надежду, что все вместе они смогут присутствовать на открытии института.

Заместитель министра культуры и информации Казахстана Сидиков, отметив, что сегодня в Туркестане, центре тюркского мира, они стали свидетелями исторического и значимого события, отметил, что церемония закладки фундамента является ярким свидетельством веры братских стран в общее будущее и ответственности перед будущими поколениями.

По его словам, о наследие Ходжа Ахмета Йесеви является общим наследием народов, сказал: «Наша задача заключается не только в том, чтобы исследовать и изучать его наследие, но и в том, чтобы передать его будущим поколениям».

После выступлений документ, подписанный в память об этом дне, был заложен в фундамент в специальной капсуле.

Делегация, посетившая кампус Турецко-казахского университета имени Ходжы Ахмета Йесеви, ознакомилась с работой университета в области образования, научных исследований и международного сотрудничества, а также с его учебной деятельностью.

Вклад в академическую деятельность

Создание Института исследований имени Йесеви, фундамент которого был заложен, направлено на удовлетворение потребностей местного населения и предоставление услуг тысячам студентов.

Проект, реализуемый при поддержке TIKA, нацелен на повышение академической продуктивности, стимулирование научных исследований и укрепление междисциплинарного взаимодействия.

Планируется, что институт станет центром, способствующим повышению академической продуктивности, стимулирующим научные исследования и укрепляющим междисциплинарное взаимодействие; в его составе предполагается создать современные аудитории, залы для семинаров и конференций, исследовательские кабинеты, центры цифровых ресурсов и рабочие зоны для студентов.

Ожидается, что институт также внесет вклад в культурное и академическое развитие Туркестана и укрепит статус региона как центра науки и образования.

По завершении проекта планируется создать устойчивый и хорошо оснащенный образовательный комплекс, открытый для академического сотрудничества на национальном и международном уровнях.