В Казахстане предложили запретить ввоз и захоронение иностранных радиоактивных отходов

Депутаты Маджлиса одобрили законопроект по вопросам обращения с радиоактивными отходами

Депутаты Маджлиса (нижней палаты Парламента Республики Казахстан) в первом чтении одобрили законопроект по вопросам обращения с радиоактивными отходами с сопутствующими поправками.

Документы направлены на приведение законодательства Казахстана в соответствие с нормами законопроекта «Об обращении с радиоактивными отходами» и усиление механизмов государственного регулирования в этой сфере.

Основным законопроектом определяются правовые основы управления радиоактивными отходами, порядок государственного контроля и лицензирования, а также вопросы учета и захоронения радиоактивных отходов.

Как сообщил депутат Едил Жанбыршин, важной нормой законопроекта является прямой запрет на ввоз, размещение и захоронение иностранных радиоактивных отходов на территории Республики Казахстан.

«Данная норма направлена на защиту экологического суверенитета, национальных интересов и безопасности государства, — сказал депутат, слова которого цитирует Kazinform.

Еще одной из ключевых новелл законопроекта, по словам Жанбыршина, является создание института Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами.

«Международная практика подтверждает эффективность данной модели. Наличие Национального оператора позволяет обеспечить единую, безопасную и экономически эффективную систему обращения с радиоактивными отходами, исключить раздробленность функций и гарантировать единые стандарты безопасности. Подобные структуры успешно функционируют во многих странах мира», — сказал депутат.

Жанбыршин отметил, что Национальный оператор станет центральным звеном в обеспечении ядерной и радиационной безопасности страны и возьмет на себя полную и комплексную ответственность за обращение с радиоактивными отходами и их окончательное захоронение.