На конгрессе, прошедшем в Астане в течение трех дней, была подчеркнута важность перевода архивных данных в цифровую среду и создания качественных наборов данных

В Казахстане поделились опытом Турции в области цифрового архивирования На конгрессе, прошедшем в Астане в течение трех дней, была подчеркнута важность перевода архивных данных в цифровую среду и создания качественных наборов данных

Турция поделилась своим опытом в области цифрового архивирования на III Международном конгрессе архивистов под лозунгом «Цифровой архив EXPO», прошедшем в Астане, столице Казахстана.

III Международный конгресс архивистов был организован Казахстанским агентством международного развития (KazAID) и Архивом Президента Казахстана при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).

В конгрессе приняли участие председатель Государственного архива администрации президента Мухаммет Ахмет Токдемир, а также более 500 экспертов, ученых и сотрудников архивов из 30 стран.

На конгрессе, прошедшем в Астане в течение трех дней, была подчеркнута важность перевода архивных данных в цифровую среду и создания качественных наборов данных, которые будут использоваться при разработке технологий искусственного интеллекта.

На совещании были рассмотрены такие темы, как цифровые архивы, применение искусственного интеллекта для сохранения документального наследия, безопасность данных, развитие архивных экосистем и подготовка специалистов нового поколения.

На конгрессе турецкие эксперты и представители Центра исследований Ататюрка поделились опытом Турции в области цифрового архивирования.

Координатор TİKA в Казахстане Фуат Эрдогмуш в своем заявлении корреспонденту «Анадолу» отметил, что конгресс является важной платформой, укрепляющей международное сотрудничество в области цифрового архивирования.

Эрдогмуш подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют не только обмену техническими знаниями и опытом, но и развитию институционального потенциала между странами, а также распространению культуры совместной работы.

В рамках конгресса также открылась технологическая выставка под названием «DA-EXPO».

На выставке было представлено более 20 технологических решений для различных областей архивного дела — от технологий защиты документов до систем цифровой обработки и анализа на базе искусственного интеллекта.