В Казахстане отмечают День защитника Отечества Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева поздравил казахстанцев с праздником

Казахстан всегда будет уделять первостепенное внимание повышению обороноспособности и всесторонней поддержке военнослужащих. Об этом говорится в поздравительном послании президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в адрес казахстанского народа.

«Этот праздник имеет особое государственное и общественное значение, олицетворяет мужество, невероятную силу духа и самоотверженность наших воинов. Он объединяет всех, кто служил и служит на благо Родины, денно и нощно стоит на страже мирного неба, территориальной целостности, стабильности и безопасности Казахстана», - говорится в послании.

Токаев отметил, что «в ходе миротворческих миссий, специальных учений, различных международных соревнований солдаты и офицеры, сотрудники всех силовых структур страны неизменно демонстрируют высокий уровень профессионализма, дисциплины, боевой выучки и подтверждают готовность к выполнению самых сложных задач».

«Государство всегда будет уделять первостепенное внимание повышению обороноспособности и всесторонней поддержке военнослужащих. В новой Конституции четко закреплено, что «защита Республики Казахстан – священный долг и обязанность каждого ее гражданина». В этих словах заключен глубокий смысл, отражающий неразрывную связь страны и народа, ответственность каждого за судьбу Отчизны», - подчеркнул глава государства.

Накануне праздника Токаев заявил, что укрепление обороноспособности и повышение престижа службы остаются ключевыми приоритетами страны.

День защитника Отечества

В Казахстане также отмечают 34 – ю годовщину со дня создания национальных Вооруженных сил. Указ о создании национальных Вооруженных сил республики был подписан 7 мая 1992 года.

4 октября 2012 года парламент Казахстана рассмотрел и принял положение «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан». Согласно этому, 7 мая объявлен государственным праздником и считается выходным днем в стране.

В этот день по всей стране проходят различные мероприятия, направленные на укрепление духа патриотизма, военнослужащим присваиваются новые звания.