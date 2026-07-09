МИД Казахстана «ответственно заявляет о том, что указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами»

В Казахстане опровергли сообщения о якобы использовании территории страны для запуска БПЛА по РФ МИД Казахстана «ответственно заявляет о том, что указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами»

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло распространяемые в ряде СМИ сообщения о том, что территория республики якобы могла использоваться для запуска беспилотников, примененных при атаках на объекты в России. Об этом сообщает агентство Kazinform.

«В последнее время в отдельных средствах массовой информации распространяются провокационные заявления о якобы возможном использовании территории Республики Казахстан для запуска беспилотных летательных аппаратов, примененных при атаке на объекты на территории Российской Федерации. Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственно заявляет о том, что указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами», — сообщили в МИД Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что расценивают подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, которые успешно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

В Министерстве иностранных дел также заявили, что Республика Казахстан последовательно проводит миролюбивую, сбалансированную и ответственную внешнюю политику, основанную на принципах добрососедства, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела государств. Республика Казахстан неукоснительно соблюдает международное право и международные договорные обязательства, касающиеся обеспечения международной и региональной безопасности.

«Подчеркиваем, что Республика Казахстан исходит из того, что её территория, воздушное пространство и инфраструктура не могут использоваться для осуществления действий, направленных против других государств. В этой связи призываем представителей СМИ и иных лиц руководствоваться исключительно проверенными фактами и воздерживаться от распространения недостоверной информации», — отметили в МИД РК.