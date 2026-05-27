В Казахстане мусульмане совершили праздничный намаз по случаю Курбан-байрама В Астане главную молитву в мечети Хазрет Султан возглавил верховный муфтий

В Казахстане по случаю Курбан-байрама праздничный намаз был совершен во всех мечетях страны.

С раннего утра верующие по всей республике направлялись в мечети, чтобы отметить один из главных мусульманских праздников, символизирующий единство и братство.

Во всех мечетях Казахстана имамы в своих проповедях рассказали о значении Курбан-байрама, истории и духовной сути обряда жертвоприношения. После праздничной молитвы были вознесены дуа о мире, безопасности и благополучии страны.

В Астане праздничный намаз в мечети Хазрет Султан возглавил председатель Духовного управления мусульман Казахстана и верховный муфтий Наурызбай Таганулы, который также обратился к верующим.

Он поздравил мусульман с великим праздником и отметил: «Курбан-байрам — один из великих праздников мусульман. Совершение жертвоприношения, разделение мяса с нуждающимися, посещение родственников, взаимные поздравления и подарки детям — это прекрасные традиции, пришедшие от наших предков».

После намаза верховный муфтий совершил молитву о мире и процветании Казахстана и прочитал Коран.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также направил поздравительное обращение по случаю Курбан-байрама.

В своем послании он поздравил граждан с праздником, подчеркнув его большое значение для мусульман.

Токаев отметил, что в дни Курбан-байрама люди лучше осознают важность взаимопомощи, уважения к старшим, заботы о младших и ответственности за будущее страны. По его словам, этот период также помогает глубже понять ценности исламского учения, основанные на справедливости, человечности и чистоте помыслов, а также способствует осмыслению духовного наследия религии.