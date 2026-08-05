В МВД рассказали о ходе реализации закона «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан»

В Казахстане в рамках реализации закона об амнистии освобождены 620 человек В МВД рассказали о ходе реализации закона «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан»

В Казахстане в рамках реализации закона «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан» освобождены 620 человек, для более чем 730 осужденных сокращены сроки наказания, сообщили в МВД республики в среду, 5 августа.

В ведомстве заявили, что реализация Закона «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан» проходит под постоянным контролем.

«С первых дней вступления закона в силу вся работа организована в соответствии с требованиями законодательства. Мы ежедневно контролируем подготовку материалов, их своевременное направление в суды и исполнение принятых судебных решений», - отметил первый заместитель председателя комитета уголовно-исполнительной системы МВД Нияз Рыспаев.

По его словам, на сегодняшний день в суды уже направлено более 10 тыс. представлений. Из них почти 4400 подготовлены учреждениями уголовно-исполнительной системы и более 6900 - службами пробации.

Судами рассмотрено свыше тысячи материалов. В результате из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождены 620 человек, после освобождения в отношении них установлен административный надзор. Еще 724 гражданина, состоявших на учете службы пробации, освобождены от дальнейшего отбывания наказания. Кроме того, более 730 осужденным сокращены сроки наказания.

«Хочу особо подчеркнуть: уголовная амнистия не применяется автоматически. В отношении каждого человека проводится правовая оценка, а окончательное решение принимается только судом», - сообщил спикер.

По словам первого заместителя председателя КУИС МВД Нияза Рыспаева, еще одним важным направлением является подготовка осужденных к освобождению.

«Мы понимаем, что после выхода человеку необходима поддержка. Поэтому совместно с местными исполнительными органами принимаются меры по трудоустройству, восстановлению документов, оказанию социальной и правовой помощи», - отметил спикер.

Лицам, состоящим на учете службы пробации, обеспечивается необходимое сопровождение и контроль за исполнением возложенных судом обязанностей, добавил он.