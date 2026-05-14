В Казани прошел показ моды «Modest Fashion Day» Показ состоялся в рамках KazanForum 2026, глобальным информационным партнером которого выступает «Анадолу»

В столице Республики Татарстан (субъект РФ) в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» состоялся показ моды Modest Fashion Day.

Программа KazanForum 2026», глобальным информационным партнером которого выступает «Анадолу», включает множество значимых событий в сферах экономики, торговли, финансов, культуры и креативных индустрий.

«Modest Fashion Day» прошел в Культурно-развлекательном центре «Пирамида» в Казани и стал одним из событий, привлекших внимание мира моды.

Целями мероприятия были заявлены развитие сектора консервативной моды, повышение международной узнаваемости дизайнеров и укрепление сотрудничества в индустрии моды между исламским миром и Россией.

Кроме того, для повышения глобальной узнаваемости концепции благопристойной моды, объединяющей культурное наследие, современный дизайн и традиционные мотивы, модели представили коллекции дизайнеров из разных стран.

На показе зрителям были представлены работы дизайнеров из Малайзии, Индонезии, Узбекистана, России, Туркменистана, Марокко и Пакистана, сочетающие современные и традиционные линии.

Коллекции включали вечерние, повседневные и дизайнерские предметы одежды, соответствующие канонам консервативной моды. При этом внимание привлек выбор цвета и тканей, в которых ярко проявились региональные культурные влияния.

В рамках форума также запланированы встречи представителей деловых кругов и дизайнеров для обмена мнениями о развитии отрасли.

KazanForum 2026

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» проводится в Казани с 12 по 17 мая. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Форум в 2023 году приобрел федеральный статус, став главной площадкой взаимодействия России и стран исламского мира.



​​​​​​​Регистрацию на КазаньФорум 2026 прошли представители 103 стран мира. Деловая программа Форума 2026 года включает в себя 149 мероприятий по 21 треку.

В рамках форума запланированы несколько международных выставок: выставка сотрудничества России и стран Исламского мира, выставка «Инновации. Инвестиции. Инфраструктура», выставка и конференция по недвижимости, торговая ярмарка Казань Халяль Маркет.

Также в повестке мероприятий: форум торгово-промышленных палат стран ОИС, форум молодых дипломатов, форум молодых предпринимателей, заседания межправительственных комиссий и двухсторонние конференции, фестивали, гастрономические и спортивные проекты, в том числе конные скачки «Бизнес на коне» и Международный чемпионат жокеев.

В 2026 году Казань носит статус культурной столицы исламского мира. Тема культурного сотрудничества станет одной из ключевых тем гуманитарной повестки - в дни Форума проведут съезд Министров культуры стран ОИС и XV сессию Генеральной конференции ИСЕСКО. Завершит программу мероприятие «Изге Болгар җыены» в Болгаре, посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией.