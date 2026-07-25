В йеменской Ходейде прогремела серия мощных взрывов

Mehmet Nuri Uçar, Olga Keskin
25 Июля 2026•Обновить: 25 Июля 2026
Несколько районов йеменского города Ходейда подверглись интенсивным бомбардировкам, в городе прогремела серия мощных взрывов.
Как сообщили местные источники, массированным ударам подверглись несколько районов Ходейды.
Отмечается, что в небе над городом также наблюдалась интенсивная активность беспилотных летательных аппаратов.
Источники сообщили, что бомбардировки вызвали панику среди населения, а над рядом районов поднялись клубы дыма.
Хуситы: Саудовская Аравия нанесла удары по Ходейде
Связанный с йеменским движением «Ансаруллах» (хуситами) телеканал «Аль-Масира» сообщил о воздушных ударах по Ходейде, утверждая, что их нанесла Саудовская Аравия.
Между тем интернет-ресурс «26 сентября», связанный с Министерством обороны хуситов, сообщил о нанесении многочисленных авиаударах по городу, обвинив в них Саудовскую Аравию.
Саудовская Аравия пока не комментировала эти утверждения.
Ходейда является портовым городом в Йемене, расположенном на побережье Красного моря.