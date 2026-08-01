В районе аль-Абр провинции Хадрамут совершено покушение на генерала и сопровождавших его телохранителей

В Йемене погиб командир бригады ВС страны В районе аль-Абр провинции Хадрамут совершено покушение на генерала и сопровождавших его телохранителей

Силы «Щит Отечества», подчиняющиеся правительству Йемена, сообщили о гибели командира 4-й бригады генерал-майора Усамы ар-Радфани в результате атаки совершенного в провинции Хадрамут.



В заявлении, опубликованном на странице сил «Щит Отечества» в социальной сети американской компании X отмечается, что в районе аль-Абр провинции Хадрамут было совершено покушение на Радфани и сопровождавших его телохранителей.



«Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям мученика Усамы Абдулкерима Мухсина ар-Радфани и сопровождавших его телохранителей», - говорится в сообщении.



В заявлении подчеркивается, что это «подлое» нападение, направленное против безопасности и стабильности общества, подвергается резкому осуждению, а также обращается внимание на важность задержания виновных и их предания суду, а также обеспечения верховенства закона.



Подробности нападения и количество телохранителей, погибших вместе с Радфани, не разглашаются, а ответственность за инцидент пока никто на себя не взял.



В сообщениях местных СМИ подчеркивается, что генерал-майор Усама ар-Радфани был видным военным чиновником, занимавшим должность командира 4-го полка в подразделениях «Щит Отечества».