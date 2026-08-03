Нападения совершены в таких городах, как Рамалла, Эль-Бира, Наблус, Дженин, Бейтюллахим и Эль-Халиль

В июле Израиль совершил 2 256 нападений на оккупированном Западном берегу Нападения совершены в таких городах, как Рамалла, Эль-Бира, Наблус, Дженин, Бейтюллахим и Эль-Халиль

В июле израильская армия и израильские поселенцы, узурпировавшие палестинские земли, совершили 2 256 нападений на палестинцев и их имущество на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Такие данные привел председатель Совета по противодействию разделительной стене и еврейским поселениям (Colonization & Wall Resistance Commission, CWRC) при Организации освобождения Палестины Муайяд Шабан.

«В июле на Западном берегу израильская армия совершила 1 458 нападений на палестинцев и их имущество, а израильские поселенцы — 798», - сказал он.

Шабан отметил, что эти данные свидетельствуют о явной координации между израильскими военными и поселенцами, узурпировавшими палестинские земли, подчеркнув, что армия Израиля обеспечивает защиту и поддержку, позволяющую расширять масштабы нападений и закреплять их последствия в виде необратимых изменений на местности.

Нападения на города Палестины

Шабан сообщил, что в прошлом месяце израильская армия совершила 260 нападений в Рамалле и Эль-Бире, 247 – в Наблусе, 190- в Дженине, 185 – в Бейтюллахиме и 170 – в Эль-Халиле.

По его словам, нападения израильских поселенцев в июле достигли рекордного уровня, 228 нападений были зафиксированы в провинции Наблус, 212 — в Эль-Халиле, 153 — в Рамалле и Эль-Бире.

Шабан добавил, что с начала 2026 года общее число нападений, совершенных израильскими поселенцами, достигло 4 286.

Израильские поселенцы убили 7 человек в ходе нападений

Шабан сообщил, что в ходе нападений поселенцев в Наблусе, Рамалле и Эль-Бире в прошлом месяце погибли 7 палестинцев, четверо из которых были убиты при нападении на деревню Таль к западу от Наблуса.

Помимо человеческих жертв, Шабан также привел данные о нарушениях, направленных против имущества и сельскохозяйственных угодий.

Он сообщил, что поселенцы выкорчевали, повредили или отравили 5 027 деревьев, из которых 3 241 — оливковые.

Он подчеркнул, что поселенцы совершили 440 нападений на сельскохозяйственные угодья и имущество, а также зафиксировано 23 случая захвата и кражи палестинской собственности.

Незаконные поселения и сносы

Шабан также отметил, что в июле израильтяне, узурпировавшие палестинские земли, предприняли попытки создать 29 новых незаконных поселений, в основном для сельскохозяйственных и животноводческих целей, преимущественно в Наблусе, Рамалле, Эль-Бире и Эль-Халиле.

Он обратил внимание на то, что израильские власти в июле издали 31 военный приказ о конфискации около 831 дунама палестинских земель. Израильские военные провели 80 сносов, в ходе которых были уничтожены 165 строений, включая 80 жилых домов.

Шабан добавил, что Израиль прорабатывает 26 планов застройки, предусматривающих строительство 1 128 новых единиц незаконного жилья на площади 1 172 дунама палестинских земель с целью расширения незаконных поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.​​​​​​​