Из-за тяжелых условий содержания под стражей продолжают распространяться болезни и эпидемии среди палестинцев

В июле Израиль задержал 630 палестинцев в оккупированных Восточном Иерусалиме и на Западном берегу Из-за тяжелых условий содержания под стражей продолжают распространяться болезни и эпидемии среди палестинцев

Палестинское общество заключенных сообщило, что в июле израильская армия задержала 630 палестинцев в оккупированных Восточном Иерусалиме и на Западном берегу.

Согласно письменному заявлению общества, израильская армия продолжает проводить все более частые систематические задержания на Западном берегу с октября 2023 года, когда начались нападения на сектор Газа.

В прошлом месяце израильские военные задержали в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу 630 палестинцев, среди которых были дети, женщины и ранее освобожденные заключенные.

С учетом последних данных число задержаний на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, с октября 2023 года превысило 25 тысяч.

Помимо задержаний израильские военные устраивают рейды в домах поздно ночью или ранним утром, уничтожают имущество и подвергают палестинцев допросам на месте.

Израильские военные избивают и угрожают родственникам задержанных; задерживают членов семей, конфискуют их деньги и вещи.

Согласно заявлению, помимо всего прочего, на местах совершаются казни.

Нападения израильтян, захвативших палестинские территории, на поселение Тель в Наблусе

Поселение Тель в Наблусе стало одним из районов, где в июле наиболее интенсивно происходили израильские нападения и нарушения.

Израильские военные, действуя совместно с израильтянами, захватившими палестинские земли, провели в поселении широкомасштабные рейды и задержания, а также подвергли жителей района допросам под открытым небом.

В поселении Тель израильтяне, нападавшие на палестинцев, разрушили дома и имущество.

В частности, в палестинских деревнях и поселениях, ставших мишенью для незаконных поселений и самовольных поселений, в ходе нападений, совершавшихся под защитой израильских солдат, было задержано большое количество палестинцев.

Систематические нарушения в отношении палестинцев продолжаются

Палестинское общество заключенных обратило внимание на то, что израильская тюремная администрация усиливает систематические нарушения в отношении заключенных, такие как пытки, голодание, лишение медицинской помощи и содержание в одиночных камерах.

Из-за тяжелых условий содержания под стражей продолжают распространяться болезни и эпидемии, а лишение заключенных самых элементарных прав еще больше усугубляет риски, ежедневно угрожающие их жизни.