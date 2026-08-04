В июле Израиль задержал 630 палестинцев в оккупированных Восточном Иерусалиме и на Западном берегу

Halime Afra Aksoy, Nariman Mehdiyev
04 Августа 2026•Обновить: 04 Августа 2026
Палестинское общество заключенных сообщило, что в июле израильская армия задержала 630 палестинцев в оккупированных Восточном Иерусалиме и на Западном берегу.
Согласно письменному заявлению общества, израильская армия продолжает проводить все более частые систематические задержания на Западном берегу с октября 2023 года, когда начались нападения на сектор Газа.
В прошлом месяце израильские военные задержали в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу 630 палестинцев, среди которых были дети, женщины и ранее освобожденные заключенные.
С учетом последних данных число задержаний на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, с октября 2023 года превысило 25 тысяч.
Помимо задержаний израильские военные устраивают рейды в домах поздно ночью или ранним утром, уничтожают имущество и подвергают палестинцев допросам на месте.
Израильские военные избивают и угрожают родственникам задержанных; задерживают членов семей, конфискуют их деньги и вещи.
Согласно заявлению, помимо всего прочего, на местах совершаются казни.
Нападения израильтян, захвативших палестинские территории, на поселение Тель в Наблусе
Поселение Тель в Наблусе стало одним из районов, где в июле наиболее интенсивно происходили израильские нападения и нарушения.
Израильские военные, действуя совместно с израильтянами, захватившими палестинские земли, провели в поселении широкомасштабные рейды и задержания, а также подвергли жителей района допросам под открытым небом.
В поселении Тель израильтяне, нападавшие на палестинцев, разрушили дома и имущество.
В частности, в палестинских деревнях и поселениях, ставших мишенью для незаконных поселений и самовольных поселений, в ходе нападений, совершавшихся под защитой израильских солдат, было задержано большое количество палестинцев.
Систематические нарушения в отношении палестинцев продолжаются
Палестинское общество заключенных обратило внимание на то, что израильская тюремная администрация усиливает систематические нарушения в отношении заключенных, такие как пытки, голодание, лишение медицинской помощи и содержание в одиночных камерах.
Из-за тяжелых условий содержания под стражей продолжают распространяться болезни и эпидемии, а лишение заключенных самых элементарных прав еще больше усугубляет риски, ежедневно угрожающие их жизни.