Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) также сообщает о нейтрализации 2106 неразорвавшихся боеприпасов

В июле в Азербайджане обезврежено 788 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) также сообщает о нейтрализации 2106 неразорвавшихся боеприпасов

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях, проведенных в июле организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях.

По данным ANAMA, в ходе разминирования в прошлом месяце в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, обнаружено и обезврежено 614 противопехотных и 174 противотанковых мин, а также 2106 других неразорвавшихся боеприпасов.



От мин и неразорвавшихся боеприпасов в отчетный период очищено 8012,7 гектара земли.