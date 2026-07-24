Поджигатели привязывали к хвостам кошек горючие материалы и выпускали животных на поля и в лесные массивы

В Италии поджигатели использовали кошек для поджога лесных массивов Поджигатели привязывали к хвостам кошек горючие материалы и выпускали животных на поля и в лесные массивы

В южном итальянском регионе Калабрия поджигатели использовали кошек для возникновения и распространения некоторых лесных пожаров.

Глава администрации Калабрии Роберто Оккьюто опубликовал в социальных сетях видеообращение регионального директора Службы гражданской защиты Калабрии Доменико Костареллы, принимавшего участие в тушении пожаров.

Костарелла заявил, что большинство пожаров возникает по вине человека. По его словам, в регионе были выявлены случаи, когда поджигатели привязывали к хвостам кошек куски ткани, пропитанные горючей жидкостью, после чего выпускали животных на поля и в лесные массивы.

Он отметил, что при обследовании пострадавших от пожаров районов были обнаружены доказательства того, что кошек фактически использовали в качестве «живых поджигателей».

«Это бесчеловечно. Главным врагом человека снова оказывается сам человек. Подобное может быть результатом мышления не только злонамеренного, но и, как я могу сказать, психически нездорового и преступного», - заявил Костарелла.

Региональный директор Службы гражданской защиты Сицилии Сальво Кочина в интервью телеканалу Rainews24 сообщил, что аналогичные случаи были зафиксированы и на острове Сицилия, где в последние дни также произошло большое количество пожаров.

Сообщение вызвало широкий общественный резонанс в стране. Организации по защите прав животных потребовали как можно скорее установить личности виновных и привлечь их к ответственности.

Итальянская ассоциация защиты животных и окружающей среды (AIDAA) объявила, что подаст заявление в правоохранительные органы против тех, кто использовал кошек для поджогов. Кроме того, организация пообещала вознаграждение в размере 1000 евро тем, чья информация поможет выявить поджигателей и привлечь их к суду.