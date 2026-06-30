Экстремальная жара держится в стране уже десять дней и превышает сезонные нормы

В Италии из-за продолжающейся волны аномальной жары погибли 4 человека Экстремальная жара держится в стране уже десять дней и превышает сезонные нормы

В Италии из-за продолжающейся волны аномальной жары, пришедшей из Африки, накануне скончались еще четыре человека.

Экстремальная жара, которая держится в стране уже десять дней и превышает сезонные нормы, продолжает приводить к человеческим жертвам.

Как пишут итальянские СМИ, вчера в Генуе от теплового удара скончались две женщины в возрасте 86 и 74 лет. В местечке Абано-Терме близ Падуи от жары погиб рабочий, а в Мантуе — мигрант, занятый в сельском хозяйстве. Таким образом, число погибших от высоких температур в стране с прошлой недели достигло не менее десяти человек.

Тем временем Министерство здравоохранения объявило «красный» уровень опасности из-за экстремальной жары на сегодня и завтра в 25 городах. Помимо столицы Рима, это Анкона, Бари, Болонья, Больцано, Брешиа, Флоренция, Фрозиноне, Генуя, Латина, Милан, Перуджа, Пескара, Риети, Турин, Венеция, Верона, Витербо, Кампобассо, Чивитавеккья, Неаполь, Палермо, Кальяри, Катания и Триест.

С другой стороны, в некоторых городах на севере страны установились дневные температурные рекорды, а вечером сильные ливни привели к затоплениям и падению деревьев, нарушив нормальную жизнь.

Метеорологи сообщили, что волна экстремальной жары пойдет на спад, начиная с завтрашнего дня, ожидаются дожди.