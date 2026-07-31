В испанскую Сеуту за сутки прибыли порядка 49 тыс. нелегальных мигрантов

Irmak Akcan, Ulviyya Amoyeva
31 Июля 2026•Обновить: 31 Июля 2026
За последние 24 часа в автономный город Сеута в Испании прибыло более 49 тыс. нелегальных мигрантов, в том числе вплавь. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на МВД Испании.
В заявлении отмечается, что, по предварительным оценкам, за последние сутки число перебравшихся в Сеуту вплавь или пешком превысило 49 тысяч человек.
Что произошло ранее?
Ранее более 800 нелегальных мигрантов, пытавшихся переплыть из марокканского города Кастильехос в Сеуту, были задержаны в ходе правоохранительных мероприятий.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство мобилизует все имеющиеся ресурсы в связи с данным инцидентом.
Правительство Испании приняло решение о размещении вооруженных сил в регионе для обеспечения безопасности в связи с участившимися попытками нелегальной миграции в Сеуту.