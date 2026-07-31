Тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до автономного города Сеута, а также пешком

В испанскую Сеуту за сутки прибыли порядка 49 тыс. нелегальных мигрантов Тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до автономного города Сеута, а также пешком

За последние 24 часа в автономный город Сеута в Испании прибыло более 49 тыс. нелегальных мигрантов, в том числе вплавь. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на МВД Испании.

В заявлении отмечается, что, по предварительным оценкам, за последние сутки число перебравшихся в Сеуту вплавь или пешком превысило 49 тысяч человек.

Что произошло ранее?

Ранее более 800 нелегальных мигрантов, пытавшихся переплыть из марокканского города Кастильехос в Сеуту, были задержаны в ходе правоохранительных мероприятий.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство мобилизует все имеющиеся ресурсы в связи с данным инцидентом.

Правительство Испании приняло решение о размещении вооруженных сил в регионе для обеспечения безопасности в связи с участившимися попытками нелегальной миграции в Сеуту.