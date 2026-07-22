«Я призываю все политические силы сосредоточиться на общем враге — климатической чрезвычайной ситуации», — премьер Испании Педро Санчес

В Испании из-за экстремальной жары объявлен «чрезвычайный уровень опасности» «Я призываю все политические силы сосредоточиться на общем враге — климатической чрезвычайной ситуации», — премьер Испании Педро Санчес

В ряде регионов Испании в связи с экстремальной жарой объявили «чрезвычайный уровень опасности».

Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) опубликовало в соцсети американской компании X заявление о жаркой погоде, установившейся в стране.

В сообщении отмечается, что во внутренних районах побережья к югу от городов Валенсия и Аликанте температура достигла 42 градусов и выше, а в районах Вега-дель-Сегура, Валье-дель-Гуадалентин, Лорка и Агилас превысила 44 градуса. Для этих районов объявили «чрезвычайный уровень опасности», а также максимальный, «красный» уровень предупреждения из-за жары.

Сообщается, что на Пиренейском полуострове и Балеарских островах в связи с температурой от 39 до 42 градусов действует «оранжевое» предупреждение.

Министерство здравоохранения Испании, в свою очередь, предупредило о рисках для здоровья и призвало население защищаться от жары, пить больше воды и оказывать помощь нуждающимся.

Премьер-министр Испании Санчес призвал заняться проблемой климатического кризиса

Между тем премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что в результате 22 крупных пожаров, произошедших в этом году по всей стране, выгорело более 100 тыс. гектаров земли.

Санчес обратил внимание на то, что этот показатель примерно соответствует среднегодовой площади территорий, уничтоженных пожарами за последние 10 лет.

Премьер отметил, что правительство Испании мобилизовало все необходимые ресурсы для борьбы с пожарами.

«Я призываю все политические силы сосредоточиться на общем враге — климатической чрезвычайной ситуации. Достижение общегосударственного соглашения жизненно необходимо», — сказал Санчес.