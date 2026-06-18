Гражданская война и диктатура Франсиско Франко считаются одним из самых кровопролитных и мрачных периодом в истории Испании

В Испании жертвам режима Франко выплатили свыше € 22 млрд. Гражданская война и диктатура Франсиско Франко считаются одним из самых кровопролитных и мрачных периодом в истории Испании

В Испании государство выплатило более 22,1 миллиарда евро в качестве компенсаций и пенсий жертвам Гражданской войны (1936-1939) и диктатуры Франко (1939-1975). Это следует из официальных данных комиссии по «исторической и демократической памяти» при правительстве Испании, передает испанское информагентство EFE.

Правительственная комиссия, созданная в рамках Закона о демократической памяти, официально опубликовала отчет за период с 1979 по 1983 год.

Согласно информации, общее число получателей составило 611 828 человек. Размер средней выплаты - около 36 000 евро на каждого признанного пострадавшего.

Львиная доля средств (около 9,9 млрд евро) ушла на пенсии военным-республиканцам и их семьям. Еще 4 млрд было выделено семьям погибших и пропавших без вести, а также 4 млрд — на выплаты пострадавшим с инвалидностью.

Согласно документу, 63 человека стали жертвами убийств со стороны ультраправых формирований и сотрудников правоохранительных органов.

Число погибших в результате Гражданской войны и последующей диктатуры Франко оценивается в диапазоне 500 000 человек.

Закон о демократической памяти, принятый правительством Педро Санчеса в октябре 2022 года, расширил положения аналогичного закона 2007 года. Он признал незаконными суды времен Франко, запретил организации, прославляющие диктатуру, и расширил права потомков эмигрантов на получение гражданства. Правые и крайне правые силы выступают против этих инициатив.

Гражданская война и диктатура Франсиско Франко считаются одним из самых кровопролитных и мрачных периодом в истории Испании.