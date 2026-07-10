В Испании в ходе операций против террористической организации ДЕАШ задержаны 4 человека Обвиняемые пропагандировали терроризм и публиковали в социальных сетях пропагандистские и учебные материалы террористической организации ДЕАШ

В ходе операций, проведенных 6 июля в четырех различных городах Испании против террористической организации ДЕАШ, задержаны четыре человека.

В письменном заявлении для СМИ, опубликованном Национальной полицией Испании, сообщается, что в рамках операций, проведенных 6 июля в Толедо, Мадриде, Барселоне и Сеуте, задержаны «четыре человека, подвергшиеся сильной радикализации под влиянием насильственной идеологии ДЕАШ и распространявшие в социальных сетях призывы к насилию в глобальном масштабе».

В заявлении полиции отмечается, что четверо лиц, которые предстанут перед судом по обвинениям в пропаганде терроризма и применении насилия, публиковали в социальных сетях пропагандистские и учебные материалы террористической организации ДЕАШ.

Национальная полиция Испании также сообщила, что, судя по изъятым документам и результатам расследования, «одна из задержанных женщин планировала через Турцию добраться до стран Ближнего Востока, где ведутся боевые действия и с этой целю приобрела авиабилет в Турцию. Именно по этой причине операции по всей стране были проведены раньше запланированного времени.